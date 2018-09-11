Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Мексику

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, которого избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил на свою инаугурацию, может посетить Мехико или же лидеры могут провести встречу в Аргентине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В понедельник Обрадор встретился с российским послом в Мексике Виктором Коронелли. По окончании встречи Марсело Эбрард, будущий глава МИД Мексики, сообщил, что Лопес Обрадор пригласил Путина на церемонию принесения присяги и вступления в должность 1 декабря. При этом будущий министр оговорился, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время.

"Там Аргентина рядом, поэтому есть вариант, который можно рассмотреть, это залёт в Мексику или встреча в Аргентине. И тот или иной вариант будет рассматриваться. Какой будет выбран, я пока не знаю", — сказал Ушаков журналистам.

В Аргентине, которая председательствует в G20, с 29 ноября по 1 декабря пройдет встреча лидеров "двадцатки".