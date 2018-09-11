Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Мексику

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, которого избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил на свою инаугурацию, может посетить Мехико или же лидеры могут провести встречу в Аргентине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Там Аргентина рядом, поэтому есть вариант, который можно рассмотреть, это залёт в Мексику или встреча в Аргентине. И тот или иной вариант будет рассматриваться. Какой будет выбран, я пока не знаю", — сказал Ушаков журналистам.
В Аргентине, которая председательствует в G20, с 29 ноября по 1 декабря пройдет встреча лидеров "двадцатки".