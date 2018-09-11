Кириенко назвал явку избирателей 9 сентября стандартной для регионов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Явка в единый день голосования 9 сентября в среднем по России составила почти 40%, что стандартно для региональных кампаний, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Выступая во вторник на съезде Российского общества политологов, он напомнил, что выборы 9 сентября проходили в 80 регионах: всего состоялось 4 тысячи 757 кампаний разного уровня, распределялась 31 тысяча мандатов.

"В среднем по стране у нас явка составила почти 40%, что для региональных выборов стандартно. Выборы в законодательные собрания примерно на 18-20% ниже, чем выборы в Государственную думу, — это классика. В 2016 году на выборах в Госдуму было 47%, то есть, в принципе, 28-29% по классическому принципу было бы уже вполне допустимым результатом", — заявил Кириенко.

В реальности на прошедших 9 сентября выборах явка была 39% с лишним, продолжил чиновник, что говорит о достаточно высокой активности. При этом во многих отдельно взятых регионах уровень участия был выше 50%, добавил он.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.