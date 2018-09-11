В Кремле не знают о якобы отставке главы Хакасии до второго тура выборов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Кремле не знают, откуда появилась информация об отставке действующего главы Хакасии Виктора Зимина до второго тура выборов в регионе, там продолжается избирательная кампания, говорить о претензиях к руководителю региона совершенно некорректно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, ожидается второй тур выборов. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщила, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.

"Там продолжается просто избирательная кампания, будет второй тур выборов, поэтому говорить о претензиях совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли претензии к работе главы Хакасии.

Он добавил, что ничего не знает о сообщениях, что якобы в Кремле порекомендовали главе Хакасии Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура. "Мне ничего на этот счет неизвестно, я не знаю, кто является источником этих сообщений", — отметил Песков.