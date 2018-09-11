Явка на выборах российского президента стала феноменом, заявил Кириенко

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Явка на президентские выборы 18 марта стала феноменом, но все возможные разговоры о применении административного ресурса и технологий подвоза избирателей "убили" многочасовые очереди на участки за пределами РФ, где никакого админресурса не было и близко, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Такой уровень явки на президентские выборы является тоже феноменом. Мы понимали, что, видимо, тут же начнется разговор о том, что это какой-то административный ресурс, технология подвоза, но все убили многочасовые очереди на избирательных участках за пределами Российской Федерации. Всем понятно, что ни в Лондоне, ни в Тель-Авиве, ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Таиланде никто на избирательные участки людей не подвозил автобусами, никакого административного ресурса там не было близко", — заявил Кириенко.
А вот очереди, которые растягивались на несколько кварталов, и люди, которые до четырех часов стояли в этих очередях, чтобы проголосовать, стали, по его словам, новой реальностью, которую показали эти выборы.
Он обратил внимание на то, что высокой была явка избирателей и в крупных городах, хотя почти все аналитики уверены, что в мегаполисах это невозможно.
"Классические выборы в Нью-Йорке — это 22-24%, на этом фоне явка в Москве и Питере под 60% или за 60% — это тоже эффекты, показанные президентскими выборами в России в этом году", — отметил Кириенко.