Явка на выборах российского президента стала феноменом, заявил Кириенко

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Явка на президентские выборы 18 марта стала феноменом, но все возможные разговоры о применении административного ресурса и технологий подвоза избирателей "убили" многочасовые очереди на участки за пределами РФ, где никакого админресурса не было и близко, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Выступая на третьем съезде Российского общества политологов во вторник, он подчеркнул, что прошедшие 18 марта выборы президента России отличала "невероятная явка". На фоне разговоров о том, что у людей пропадает интерес к политике, что политика перестает быть реальной и не отвечает запросам граждан, эти выборы продемонстрировали почти 68% активного участия граждан, уточнил чиновник.

"Такой уровень явки на президентские выборы является тоже феноменом. Мы понимали, что, видимо, тут же начнется разговор о том, что это какой-то административный ресурс, технология подвоза, но все убили многочасовые очереди на избирательных участках за пределами Российской Федерации. Всем понятно, что ни в Лондоне, ни в Тель-Авиве, ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Таиланде никто на избирательные участки людей не подвозил автобусами, никакого административного ресурса там не было близко", — заявил Кириенко.

А вот очереди, которые растягивались на несколько кварталов, и люди, которые до четырех часов стояли в этих очередях, чтобы проголосовать, стали, по его словам, новой реальностью, которую показали эти выборы.

Он обратил внимание на то, что высокой была явка избирателей и в крупных городах, хотя почти все аналитики уверены, что в мегаполисах это невозможно.

"Классические выборы в Нью-Йорке — это 22-24%, на этом фоне явка в Москве и Питере под 60% или за 60% — это тоже эффекты, показанные президентскими выборами в России в этом году", — отметил Кириенко.