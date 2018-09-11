Глава Хакасии назвал второй тур выборов здоровой конкурентной возможностью

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, уступивший на выборах губернатора кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, назвал второй тур голосования здоровой конкурентной возможностью сделать выводы о работе властей региона.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Никто из кандидатов не набрал 50% голосов, ожидается второй тур выборов. Газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщила, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.

Глава Хакасии поблагодарил тех, кто отдал за него свои голоса, и тех, кто высказался против. "Согласен, мы работали и порой ошибались. Ни для кого не секрет, что некоторые люди в команде не оправдали доверие. Мое и, что самое главное, ваше. Это правда, я не скрываю, и это моя боль. Но мы работали и работаем. Возможно, где-то медленно и незаметно, но мы строим, развиваем, ищем новые возможности", — написал Зимин в Instagram.

По его мнению, "второй тур — здоровая, конкурентная возможность". "Возможность для вас высказаться, а для нас сделать выводы. Я уверен в нашем курсе. Если люди не доверяют мне, а доверятся Валентину — это будет решение народа. Вчера все видели, что в нашей республике выборы – честные и прозрачные, без подтасовок и обмана", — подчеркнул глава региона.

Зимин возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.