Кириенко назвал прошедшие выборы президента России главным событием года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Выборы президента России, состоявшиеся 18 марта, стали главным событием 2018 года, они продемонстрировали высокий уровень консенсуса и стали феноменом, когда впервые в истории за действующего президента проголосовали более половины избирателей, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Понятно, что главное событие этого года — это прошедшие президентские выборы, они дали несколько очень важных результатов, продолжает проходить их осмысление. В первую очередь это, конечно, высочайший уровень консенсуса и поддержки действующего президента страны", — сказал Кириенко, выступая во вторник на пленарном заседании третьего съезда Российского общества политологов.

Он отметил, что "впервые в истории за действующего президента страны проголосовало больше половины граждан, имеющих право голоса".

"Такие упражнения с перемножением явки на голоса, с рассказом о том, что в итоге практически во всех странах это всегда меньше, чем 50%, — вот на этом строятся дискуссии о достаточной или недостаточной легитимности. Эти выборы дали такой феномен, когда впервые проголосовало больше половины людей, имеющих избирательное право, и все дискуссии здесь завершились", — сказал замруководителя администрации.