Путин прокомментировал встречу с делегацией Китая

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российско-китайские переговоры — это возможность наметить планы для дальнейших и ближайших шагов взаимодействия двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что на состоявшейся встрече с Си Цзиньпином в узком составе они с китайский лидером затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества.
"Теперь есть возможность поговорить в более широком составе. Мы отметили значительный рост товарооборота и интерес партнёров с обеих сторон к развитию научно-технических связей. Все это очень важно, все это перспективно, все это рассчитано на десятилетия вперёд", — сказал Путин на российско-китайских переговорах.
"Теперь у нас есть возможность послушать наших коллег, обменяться мнениями, наметить планы для ближайших шагов направления нашего взаимодействия", — добавил президент.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.