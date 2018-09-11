Путин прокомментировал встречу с делегацией Китая

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российско-китайские переговоры — это возможность наметить планы для дальнейших и ближайших шагов взаимодействия двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 11-12 сентября впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник проходит его встреча с Путиным.

Путин отметил, что на состоявшейся встрече с Си Цзиньпином в узком составе они с китайский лидером затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества.

"Теперь есть возможность поговорить в более широком составе. Мы отметили значительный рост товарооборота и интерес партнёров с обеих сторон к развитию научно-технических связей. Все это очень важно, все это перспективно, все это рассчитано на десятилетия вперёд", — сказал Путин на российско-китайских переговорах.

"Теперь у нас есть возможность послушать наших коллег, обменяться мнениями, наметить планы для ближайших шагов направления нашего взаимодействия", — добавил президент.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.