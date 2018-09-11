Собянин победил на всех участках, где голосовали его конкуренты

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, победивший на выборах мэра Москвы, лидирует на всех избирательных участках, где голосовали его конкуренты, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы мэра Москвы прошли в столице 9 сентября. По данным Московской городской избирательной комиссии, по итогам обработки 100% протоколов, явка составила 30,96%. Победу одержал действующий мэр столицы Сергей Собянин, набрав 70,17% голосов избирателей. На втором месте с 11,38% голосов — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ. С 7,01% голосов избирателей третье место занял глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР занял четвертое место, набрав 6,72%, а экс-владельца СУ-155, кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина поддержали 1,87% избирателей. Полномочия действующего мэра истекают в сентябре. Инаугурация Собянина состоялась 12 сентября 2013 года.

По данным Мосгоризбиркома, На участке, где голосовал Дегтярев, Собянин набрал больше всего голосов (64,59%), при этом сам Дегтярев оказался на четвертом месте с 7,94% голосов.

Балакин отдал свой голос на выборах мэра на участке в районе Арбат, там лидером по количеству голосов также стал Собянин (65,91%), Балакин же набрал 3,55% голосов избирателей на данном участке, оказавшись на последнем, пятом месте.

Глава муниципального округа Таганский Свиридов на своем участке номер 120 в Таганском районе занял второе место с 19,17% голосов, уступив только Собянину, набравшему 59,65%.

Кандидат от КПРФ Кумин на своем участке номер 2290 занял третье место с 10,30% голосов, уступив кандидату от СР Илье Свиридову (10,84%). Лидером на этом участке также является Сергей Собянин (67,21%).

На участке №90, где голосовал сам избранный мэр, голоса распределились следующим образом: 73,73% набрал Сергей Собянин, заняв первое место, за ним идет Вадим Кумин от КПРФ с 11,53% голосов избирателей, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов получил 6,17% голосов, а Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин получили по 12 (3,22%) и 10 голосов (2,68%) избирателей соответственно.

Президент России Владимир Путин голосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, где Собянин также победил с 64,01% голосов москвичей. Чуть больше, чем в среднем по Москве, на этом участке набрал кандидат от КПРФ Кумин — он занял второе место с 15,63% голосов. Свиридов от СР набрал 8,85% голосов, заняв третье место по участку, а Дегтярев и Балакин — 5,31% и 3,24% голосов соответственно.