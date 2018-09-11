Собянин победил на всех участках, где голосовали его конкуренты

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, победивший на выборах мэра Москвы, лидирует на всех избирательных участках, где голосовали его конкуренты, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Мосгоризбиркома, На участке, где голосовал Дегтярев, Собянин набрал больше всего голосов (64,59%), при этом сам Дегтярев оказался на четвертом месте с 7,94% голосов.
Балакин отдал свой голос на выборах мэра на участке в районе Арбат, там лидером по количеству голосов также стал Собянин (65,91%), Балакин же набрал 3,55% голосов избирателей на данном участке, оказавшись на последнем, пятом месте.
Глава муниципального округа Таганский Свиридов на своем участке номер 120 в Таганском районе занял второе место с 19,17% голосов, уступив только Собянину, набравшему 59,65%.
На участке №90, где голосовал сам избранный мэр, голоса распределились следующим образом: 73,73% набрал Сергей Собянин, заняв первое место, за ним идет Вадим Кумин от КПРФ с 11,53% голосов избирателей, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов получил 6,17% голосов, а Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин получили по 12 (3,22%) и 10 голосов (2,68%) избирателей соответственно.
Президент России Владимир Путин голосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, где Собянин также победил с 64,01% голосов москвичей. Чуть больше, чем в среднем по Москве, на этом участке набрал кандидат от КПРФ Кумин — он занял второе место с 15,63% голосов. Свиридов от СР набрал 8,85% голосов, заняв третье место по участку, а Дегтярев и Балакин — 5,31% и 3,24% голосов соответственно.