Кириенко оценил реальность угрозы вмешательства в выборы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, говоря о вмешательстве извне в российские выборы, заявил, что это реальность, при этом призывать кого-то отказаться от двойных стандартов бессмысленно, надо просто быть готовыми.

"Тот самый вопрос, о котором много говорили, — вмешательство в выборы. Коллеги, надо понимать, что это реальность, и мы на своих выборах это сегодня хорошо видим", — сказал Кириенко, выступая во вторник на пленарном заседании третьего съезда Российского общества политологов.

По его словам, часто происходит "как в известной российской пословице: кто громче всех кричит про нарушения, тот их в первую очередь и делает".

"Но я не хочу в эту сторону даже углубляться, потому что довольно бессмысленно здесь пытаться кого-то призывать к отсутствию двойных стандартов. Понятно, что это тоже пространство борьбы, это использовалось, используется и будет использоваться, в первую очередь против нас. И мы должны быть к этому готовы", — заявил первый замглавы администрации.