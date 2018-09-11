В КПРФ пояснили позицию Зюганова по Донбассу

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее лидер КПРФ в ходе пресс-конференции заявил о том, что он бы "на месте президента принял бы немедленно" Донбасс.

"Это была пресс-конференция по итогам региональных выборов в России. Один из корреспондентов задал вопрос о ситуации на Донбассе и о том, насколько актуальными представляются минские соглашения. Геннадий Андреевич ответил, что нужно признать ДНР и ЛНР как государства, как Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Минские соглашения, которые должны являться гарантом мира, не работают. Каждый день на Донбассе убивают людей, происходят теракты, идут обстрелы мирных жителей. В Абхазии и Южной Осетии до их признания было то же самое", — пояснил Ющенко журналистам.