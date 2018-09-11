Выборы показали высокий уровень конкуренции, заявил Кириенко

Итоги единого дня голосования в 2018 году (433)

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что прошедшие в единый день голосования в регионах страны выборы показали высокий уровень конкуренции.

"Прошедшие выборы показали высокий уровень конкуренции", — сказал Кириенко во вторник на пленарном заседании третьего съезда Российского общества политологов.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.