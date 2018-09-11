Подписание документов по сотрудничеству между РФ и КНР. Прямая трансляция

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Во Владивостоке проходит подписание документов о сотрудничестве между российскими и китайскими компаниями. После церемонии Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят перед журналистами.

Ранее на полях Восточного экономического форума состоялись переговоры российского президента и председателя КНР. Путин отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами может составить 100 миллиардов долларов.

"Рост более 30 процентов ежегодно", — уточнил он.

Китайский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин и Москва находятся в постоянном контакте.

"Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", — отметил Си Цзиньпин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.