Во Владивостоке проходит подписание документов о сотрудничестве между российскими и китайскими компаниями. После церемонии Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят перед журналистами.
"Рост более 30 процентов ежегодно", — уточнил он.
Китайский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин и Москва находятся в постоянном контакте.
"Я готов и сегодня, и в дальнейшем вести с вами обмен мнениями и быть в тесной координации", — отметил Си Цзиньпин.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.