Володин предложил провести форум молодых законодателей до конца года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил провести до конца текущего года форум молодых законодателей.

"Предлагаю провести форум законодателей до конца текущего года. Прошу к организации форума подключиться наши профильные комитеты, тем более у нас есть уже такой опыт и это хорошая возможность не только обратной связи, но и формирования института молодых законодателей, экспертов, а это очень важно для Государственной Думы и в целом для законодательной власти нашей страны", — сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

Он пояснил, что недавно созданная молодежная палата при Государственной Думе станет более представительной и увеличится в 3 раза. В нее войдут представители парламентских партий, студенчества. В связи с этим, по мнению Володина, парламентариям необходимо продолжить работу с молодежью.