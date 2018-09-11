Жириновский заявил об увеличении поддержки ЛДПР на выборах

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Партия ЛДПР на прошедших в воскресенье выборах увеличила свою поддержку среди населения в среднем в два раза, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам во вторник.

"Мы в два раза увеличили поддержку наших кандидатов всех уровней, и в два раза — наших кандидатов на выборах в губернаторы. Это, конечно, достижение ЛДПР", — сказал Жириновский.

"В Красноярском крае вообще бешеный успех — 9 раз увеличилась поддержка ЛДПР, во Владимирской области — в 8 раз, Алтайский край — в 3 раза, Воронежская область — в 5 раз, Самара — в 3 раза, Москва — в 2 раза", — сообщил политик.

По его мнению, это можно считать "замечательным результатом".

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.