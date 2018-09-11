Сенатором от исполнительной власти Кузбасса станет Алексей Синицын

КЕМЕРОВО, 11 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Алексей Синицын, ранее возглавлявший региональный Совет народных депутатов, станет новым членом Совета Федерации, сообщили РИА Новости во вторник в обладминистрации.

"Сенатором от исполнительного органа государственной власти станет Алексей Синицын", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение принял Сергей Цивилев, который в единый день голосования 9 сентября был избран губернатором Кузбасса. Как сообщалось, ранее Цивилев предоставил в избирательную комиссию информацию о трех кандидатурах в Совет Федерации от Кемеровской области в случае его победы. В списках, помимо Синицына, были генеральный директор ООО ХК "СДС-Энерго" Дмитрий Кузьмин и председатель совета народных депутатов Кемерово Николай Сенчуров.

Алексей Синицын родился 13 января 1976 года в Кемерово. Имеет высшее юридическое образование, кандидат экономических наук. С 1998 года занимался адвокатской деятельностью. В 2015-2016 годах — председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов Кемеровской области. С 2016 по 2018 годы был председателем облсовета IV созыва, с апреля работал в обладминистрации. Секретарь Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия".

С октября 2013 года представителем обладминистрации в Совфеде был Александр Лаврик, полномочия которого заканчиваются в сентябре 2018-го. Ранее источник в верхней палате парламента сообщил РИА Новости, что по итогам сентябрьских выборов Совет Федерации могут покинуть не менее 20 сенаторов, один из них — 69-летний Лаврик.