КПРФ победила по спискам на выборах в заксобрание Ульяновской области

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. КПРФ набрала 36,24% голосов по спискам на выборах в законодательное собрание Ульяновской области после обработки 100% протоколов, следует из данных, опубликованных избиркомом региона.

По информации избиркома, "Единая Россия" по спискам набрала 33,96%, ЛДПР – 13,51%, "Коммунисты России" — 5,83%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. В одномандатных округах, согласно предварительным данным избиркома, победу одержали 10 представителей "Единой России", шесть – КПРФ и двое – ЛДПР.

Явка на выборах в ульяновский парламент составила 40,31%.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли в единый день голосования. Ранее избирком области зарегистрировал списки кандидатов от девяти партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), "Коммунисты России", "Родина", "Патриоты России" и "Гражданская платформа". Кроме того, 84 кандидата претендовали на кресла в заксобрании Ульяновской области по одномандатным округам.