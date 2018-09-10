КПРФ победила по спискам на выборах в заксобрание Ульяновской области

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. КПРФ набрала 36,24% голосов по спискам на выборах в законодательное собрание Ульяновской области после обработки 100% протоколов, следует из данных, опубликованных избиркомом региона.
Явка на выборах в ульяновский парламент составила 40,31%.
Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли в единый день голосования. Ранее избирком области зарегистрировал списки кандидатов от девяти партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), "Коммунисты России", "Родина", "Патриоты России" и "Гражданская платформа". Кроме того, 84 кандидата претендовали на кресла в заксобрании Ульяновской области по одномандатным округам.