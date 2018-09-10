Путин наградил замминистра транспорта Лушникова

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил замминистра транспорта РФ Алана Лушникова медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени за трудовые успехи, следует из опубликованного на портале правовой информации указа главы государства.

"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю работу наградить… медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени… Лушникова Алана Валерьевича — заместителя министра транспорта Российской Федерации", — говорится в документе.

В августе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что Лушников может покинуть свой пост до начала сентября. Два других источника подтвердили уход Лушникова, но информацией о конкретной дате, когда он покинет Минтранс, не располагали.

В пресс-службе Минтранса сообщили РИА Новости, что не комментируют данную информацию. Позднее в ведомстве добавили, что Лушников заявление об увольнении не писал.

Лушников курирует в Минтрансе железнодорожный транспорт. Он был назначен на эту должность в феврале 2017 года. До этого был помощником бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича. В мае 2018 года первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса.