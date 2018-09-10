Путин наградил посла России в КНДР Александра Мацегору

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора награжден Орденом дружбы, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правой информации.

"За большой вклад вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Орденом дружбы Мацегору Александра Ивановича, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в документе.

Мацегора занимает пост посла РФ в КНДР с конца 2014 года. До этого работал заместителем директора первого департамента Азии МИД России, советником-посланником в российской дипмиссии в Пхеньяне.