Руденя встретился с победителем на выборах в Госдуму от Тверской области

Руденя встретился с победителем на выборах в Госдуму от Тверской области

Руденя встретился с победителем на выборах в Госдуму от Тверской области

ТВЕРЬ, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник провел встречу с Сергеем Веремеенко — кандидатом от "Единой России", победившем на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу №180 в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства области.

По последним данным, Веремеенко набрал 36,21% голосов избирателей. Его ближайший соперник кандидат от КПРФ Вадим Соловьев получил 20,82% голосов.

"Стороны обсудили задачи, которые предстоит решать депутату от Тверской области в нижней палате парламента. В числе актуальных направлений работы, требующих поддержки на федеральном уровне - развитие крупных инфраструктурных объектов: строительство Западного моста, детской областной больницы, школ и детских садов, а также развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, здравоохранения", — говорится в сообщении.

На встрече Веремеенко сообщил, что на новом посту намерен продолжить курс, начатый Владимиром Васильевым, который с 2003 года и до назначения временно исполняющим обязанности главы Дагестана являлся депутатом Госдумы РФ от Тверской области.

"С одной стороны, это очень почетно, с другой — ко многому обязывает. Владимир Васильев во многом помогал, мы плотно с ним работали. Думаю, не подведем его надежд и будем с честью нести поднятое им знамя", — сказал Веремеенко, слова которого процитировали в пресс-службе.

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