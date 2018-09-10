Конкурент главы Владимирской области уверен, что победит во втором туре

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, ставший конкурентом действующего главы Владимирской области Светланы Орловой во втором туре губернаторских выборов, рассказал РИА Новости, что не сомневается в своей победе.
Ранее владимирский политолог Евгений Полковников предположил в беседе с РИА Новости, что участие Сипягина в выборах было техническим, и побеждать он не намеревался. Сама Орлова уже отметила, что готова ко второму туру, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что второй тур на выборах — абсолютно нормальная практика.
"Мне звонят тысячи людей и говорят: теперь мы понимаем, что административный ресурс можно преодолеть, мы все придем на выборы, приведем друзей, родственников, знакомых, и там будет явно большой отрыв", — сказал собеседник РИА Новости.
Он заявил, что готов занять пост губернатора, потому что как депутат законодательного собрания региона хорошо знает его проблемы. Согласно данным о кандидате на сайте облизбиркома, Сипягин окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.