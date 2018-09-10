Конкурент главы Владимирской области уверен, что победит во втором туре

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, ставший конкурентом действующего главы Владимирской области Светланы Орловой во втором туре губернаторских выборов, рассказал РИА Новости, что не сомневается в своей победе.

Выборы главы региона прошли во Владимирской области в воскресенье, в единый день голосования. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Орлова получила 36,42% голосов, обогнав Сипягина, набравшего 31,19%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов. Председатель регионального избиркома Вадим Минаев рассказал РИА Новости, что высока вероятность проведения второго тура 23 сентября, в нем примут участие Орлова и Сипягин. О втором туре в четырех регионах, среди которых Владимирская область, сообщил и замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ранее владимирский политолог Евгений Полковников предположил в беседе с РИА Новости, что участие Сипягина в выборах было техническим, и побеждать он не намеревался. Сама Орлова уже отметила, что готова ко второму туру, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что второй тур на выборах — абсолютно нормальная практика.

"Я рассчитывал, честно говоря, на победу в первом туре. Я рассчитывал обогнать Орлову. Я уверен в своей победе во втором туре", — заявил агентству Сипягин. Он отметил, что не считает голосование протестным и назвал ситуацию с выборами отражением того, что происходит в регионе. По его мнению, люди голосовали за него и его программу искренне, за что он им благодарен.

"Мне звонят тысячи людей и говорят: теперь мы понимаем, что административный ресурс можно преодолеть, мы все придем на выборы, приведем друзей, родственников, знакомых, и там будет явно большой отрыв", — сказал собеседник РИА Новости.

Он заявил, что готов занять пост губернатора, потому что как депутат законодательного собрания региона хорошо знает его проблемы. Согласно данным о кандидате на сайте облизбиркома, Сипягин окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.