Путин и Абэ не обсуждали размещение американской ПРО в Японии

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Тема размещения американской системы ПРО в Японии "Иджис эшор" не обсуждалась на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Нет, не обсуждалась", — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.​