Путин и Абэ не обсуждали размещение американской ПРО в Японии

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Тема размещения американской системы ПРО в Японии "Иджис эшор" не обсуждалась на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Нет, не обсуждалась", — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
Путин и Абэ при журналистах не стали обсуждать Курилы. Будет о чем поговорить за ужином. Не знаем как Путин, но Абэ верит в успех: Между нами есть взаимное доверие, с вами можно найти взаимоприемлемое решение. Я верю в это pic.twitter.com/p8HjUTfJlA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 сентября 2018 г.