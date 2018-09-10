Ярославский облизбирком прокомментировал явку на выборах депутатов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель избиркома Ярославской области Олег Захаров назвал явку в 29,28% на выборах депутатов областной думы естественной для региона, хотя она немного ниже, чем пять лет назад.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирали депутатов облдумы седьмого созыва. Согласно данным по итогам обработки 100% протоколов, партия "Единая Россия" набрала 38,43% голосов, КПРФ — 24,03%, ЛДПР — 12,97%. "Справедливая Россия" получила 10,26%, "Коммунисты России" — 6,63%. Партии "Патриоты России" и "Родина" набрали менее 5%.

"Явка составила 29,28%. Полагаю, что она вполне естественна для Ярославской области", — сказал Захаров на пресс-конференции. На выборах депутатов облдумы предыдущего созыва в 2013 году явка составляла 31,3%.

Как отметил Захаров, согласно предварительным расчетам избиркома, по партийным спискам "Единая Россия" получает 11 мест, "Коммунисты России" — один мандат, "Справедливая Россия" и ЛДПР по три и КПРФ – семь мандатов.

По его словам, пока областной избирком не готов назвать одномандатников, получивших право занять кресло в региональном парламенте. "Это более сложная арифметика", — подчеркнул Захаров.

В то же время правительство Ярославской области приводит данные о кандидатах, которые прошли в облдуму по одномандатным избирательным округам. "Из 25 мандатов 21 получили представители партии "Единая Россия", четыре – КПРФ", — информируют власти. Таким образом, в составе облдумы седьмого созыва у ЕР будет 32 мандата, у КПРФ 11 мандатов, у СР и ЛДПР по три мандата и еще один мандат – у "Коммунистов России".

В составе Ярославской областной думы предыдущего созыва были три фракции — ЕР (37 мандатов), КПРФ (четыре мандата) и СР (два мандата). Еще два депутата представляли ПАРНАС и ЛДПР, три беспартийных депутата шли на выборы как самовыдвиженцы.