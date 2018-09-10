Зарплаты, тарифы и перевозки: Путин обсудил развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел во Владивостоке заседание Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

В частности, глава государства обсудил проблемы жителей Дальневосточного региона. Он отметил, что люди уезжают, поскольку их не устраивают условия жизни.

"Дальний Восток здесь по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много", — подчеркнул президент.

В то же время Путин отметил, что миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди по-прежнему уезжают.

"В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало", — добавил он. По словам президента, 70 процентов уехавших — люди трудоспособного возраста.

Зарплаты и удаленность региона

В качестве одной из мер Путин предложил создавать преференции для молодых специалистов.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную заработную плату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, и не считали бы проблемой большие расстояния", — заявил Путин.

Президент отметил, что власти продолжат повышать доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока.

"Мы несколько лет выстраивали системы недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Да, конечно, не все проблемы еще решены, но все-таки многие люди уже почувствовали определенные изменения", — рассказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что задача по развитию региона имеет общенациональное значение.

"Всем нужно действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений", — добавил он.

Стоимость жилья на Дальнем Востоке

Глава государства также обратил внимание на стоимость жилья в регионе.

Он потребовал от Минстроя разработать методику переоценки стоимости квадратного метра для Дальнего Востока быстрее, чем для остальных регионов.

Якушев пообещал, что министерство до начала 2019 года предоставит методику, по которой стоимость квадратного метра жилья будет переоценена во всех регионах России.

"От этого здесь все зависит. Это ключевая точка отправная. Печка, от которой плясать надо", — добавил президент.

Выравнивание энерготарифов

Кроме того, президент поручил правительству до 10 сентября представить предложения о продлении механизма выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока до 2028 года.

Также кабмин в этот же срок должен представить предложения по долгосрочному регулированию тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке.

Летом прошлого года правительство ввело механизм снижения тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе за счет потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Он действует до 2019 года включительно.

Демографические показатели региона

Наряду с другими темами, на заседании Госсовета обсудили вопрос продолжительности жизни в регионе.

Путин отметил, что в Дальневосточном федеральном округе наблюдается высокая смертность в трудоспособном возрасте. По его словам, это очень тревожный показатель.

"Снижение смертности — это важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать решительно и результативно. Особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения", — сказал российский лидер.

Также Путин обратил внимание на то, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке немного выше, чем в среднем по стране. Он призвал власти сделать все, чтобы регион вышел на уровень устойчивого естественного демографического прироста.

Глава государства напомнил, что правительству уже дано поручение проработать специальные меры по поддержке рождаемости.

"Речь идет о повышенных выплатах при рождении первого ребенка, выделении средств при рождении второго ребенка, также о пониженной ставке ипотечного кредитования семей с детьми", — заявил президент.