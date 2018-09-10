Явка нижегородцев за рубежом на довыборах в Госдуму превысила 84%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Более 84% избирателей-нижегородцев, находившихся за рубежом в единый день голосования, приняли участие в дополнительных выборах в Госдуму по 129-му одномандатному избирательному округу, сообщил журналистам член избирательной комиссии Нижегородской области Максим Фомичев.

В единый день голосования 9 сентября жители Нижегородской области не только выбирали губернатора, но и участвовали в дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по 129-му одномандатному избирательному округу. В январе 2018 года Владимир Панов, избранный в ГД по Нижегородскому избирательному округу, стал главой Нижнего Новгорода. К нижегородскому одномандатному избирательному округу № 129 за пределами территории России приписано около 42 тысяч человек, в 78 зарубежных странах был организован 91 избирательный участок.

"В 78 странах было зарегистрировано 11066 избирателей-нижегородцев. В голосовании приняли участие 9304 человек, что составляет 84,08%. При этом подавляющее большинство стран – 69 — обеспечило стопроцентную явку. В Афганистане проголосовало 96,03% избирателей, в Шри-Ланке – 97,62%. Явка в Никарагуа, Эфиопии и Центральной Африканской республике превысила 60%, в Гане – 46%, в Уругвае – 40%. Меньше всего нижегородцев проголосовало на Ямайке – около 26% и в Македонии – всего 10%", — рассказал Фомичев.

По его словам, лидером голосования стал исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, набравший 30,90% голосов. На втором месте — Татьяна Гриневич с 24,23% голосов, на третьем — Олег Родин, за которого проголосовали 17,45% избирателей.

"В Иране нижегородцы отдали за Сватковского 100% голосов", — подчеркнул Фомичев.

На избирательных участках в Нижегородской области явка на дополнительных выборах в Госдуму составила 35,5%, Дмитрий Сватковский получил 47,34% голосов избирателей.