Избирком назвал дату второго тура выборов главы Приморья

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Приморья назначила на 16 сентября повторные выборы губернатора края после того, как в воскресенье ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель избиркома.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% + 1 голос. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 100% бюллетеней на выборах главы края получил 46,56% голосов избирателей, во второй тур голосования также вышел кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — он набрал 26,63%.

"По итогам заседания избирательной комиссии повторные выборы назначены на 16 сентября", — сказал собеседник агентства.