Володин назвал конкурентными прошедшие 9 сентября довыборы в Госдуму

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конкурентными состоявшиеся 9 сентября в семи одномандатных округах дополнительные выборы в Государственную думу.

"Выборы были конкурентными, более пяти кандидатов боролись в каждом избирательном округе, подчеркну, что это одномандатные избирательные округа, они охватывают порядка 500 тысяч избирателей. Победили те, кто был более эффективен, работал с избирателями, встречался с ними, решал их проблемы. Надеюсь, что такая работа продолжится у моих коллег вместе с нами в Государственной думе", — заявил Володин журналистам.

Он также охарактеризовал прошедшую кампанию в целом.

"Если говорить в целом об избирательной кампании, наверное, здесь уместно сказать, что демократия — это определенные процедуры и правила при неопределенных результатах. Прошедшие выборы полностью соответствуют этому принципу", — сказал спикер нижней палаты, позже пояснив, что процитировал польско-американского политолога Адама Пшеворского.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.