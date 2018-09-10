Более 27 тысяч человек проголосовали в местах лишения свободы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 27 тысяч подозреваемых и обвиняемых проголосовали в минувшее воскресенье в следственных изоляторах, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

"Более 27 тысяч подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО и лечебно-профилактических учреждениях, приняли участие в выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Голосование проходило на 156 избирательных участках, 79 из них были организованы непосредственно в учреждениях, в 77 учреждениях работали выездные участки", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проголосовать также смогли три тысячи подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под домашним арестом, и более 260 осужденных, содержащихся в исправительных центрах.

Голосование в уголовно-исполнительной системе прошло под контролем территориальных избирательных комиссий, органов прокуратуры и уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации.

Так, по стране избирательные участки посетили 75 наблюдателей и 33 члена ОНК. Кроме того, избирательные участки в столичном СИЗО-2, известном как "Бутырка" и СИЗО-1 (Матросская тишина), посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В Подмосковье избирательный участок в СИЗО-10 посетила председатель комиссии по взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Мария Каннабих.