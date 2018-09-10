Эксперт прокомментировала итоги выборов в парламент Иркутской области

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Победа КПРФ на выборах в законодательное собрание Иркутской области усилит позиции действующего губернатора-коммуниста, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

"В Иркутске ситуация простая. Губернатор-коммунист (Сергей Левченко) всеми силами стремился обеспечить себе большинство в парламенте. И добился этого", — сказала Федорова.

Она считает, что это усилит позиции Левченко. "Думаю, что теперь ему будет комфортнее", — сказала она.

В Приангарье 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам.

Явка избирателей на выборах составила 26,3%. Это на 1% больше, чем на выборах в 2013 году. За КПРФ голоса отдали 33,9% избирателей, за ЕР – 27,8%, ЛДПР – 15,8%, за "Справедливую Россию" – 7%, за "Гражданскую платформу" – 4,7%, за КПСС – 4,8%, за партию "Родина" чуть больше одного процента.

В итоге по партийным спискам в заксобрание прошли: от КПРФ – 9 человек, от ЕР — 8, от ЛДПР – 4, от эсеров – 2. По одномандатным округам: от "Единой России" — 9, от КПРФ – 9, от "Гражданской платформы" – 3 и от "Справедливой России" – 1.