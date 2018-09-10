Москва и Токио сделают все для заключения мирного договора, заявил Абэ

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он и Владимир Путин приложат все усилия для заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"Наши новые подходы меняют черты японо-российского сотрудничества. Без ущемления правовой позиции обеих сторон реализовывается то, что можно сделать. Накапливая такой опыт, мы идем к тому, к чему стремимся мы с президентом (Путиным. — Прим. ред.) — к мирному договору", — сказал он.

Абэ приехал в Россию для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Путин и Абэ при журналистах не стали обсуждать Курилы. Будет о чем поговорить за ужином. Не знаем как Путин, но Абэ верит в успех: Между нами есть взаимное доверие, с вами можно найти взаимоприемлемое решение. Я верю в это pic.twitter.com/p8HjUTfJlA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 сентября 2018 г.

​Отношения двух стран

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был заключен.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.