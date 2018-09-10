Зюганов прокомментировал результаты выборов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги единого дня голосования 9 сентября, заявил, что абсолютное доминирование "Единой России" завершилось.

"Выборы были действительно рубежными, мы вступили в новую политическую эпоху. Вы это почувствуете уже с сегодняшнего дня — завершилось абсолютное доминирование ЕР, завершилось навсегда", — сказал Зюганов на пресс-конференции руководства КПРФ по итогам региональной выборной кампании.

В свою очередь, секретарь ЦК Компартии Сергей Обухов выразил мнение, что конкуренция с КПРФ столь сильно "поджимает ЕР, что, в принципе, можно говорить о формировании двухпартийной системы".

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.

В понедельник глава ЦИК России Элла Памфилова назвала десяток регионов и столько же городов, в которых "Единая Россия" на прошедших 9 сентября выборах в местные парламенты по партспискам не смогла заручиться поддержкой более половины пришедших на выборы избирателей, и высказала мнение, что партии власти всегда полезно немного встряхнуться. При этом, отметила она, ЕР в этой кампании "вела себя очень деликатно" и, несмотря на сложные условия, получила, по ее словам, достойное число мандатов. В частности, по данным ЦИК России, общее число мандатов у ЕР в региональных заксобраниях составило 472 (в целом по единым и по одномандатным округам).