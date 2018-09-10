Путин обсудил с Абэ тему мирного договора

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ тему мирного договора, страны готовы искать устраивающие стороны развязки.

"Разумеется, в ходе переговоров затронули тему мирного договора. Как известно, вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые будут приняты народами обеих стран", — заявил Путин по итогам встречи.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.