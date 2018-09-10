Путин рассказал, как прошли переговоры с Абэ

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли конструктивно, настроены на перспективное сотрудничество в торговле и инвестициях, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи.

"Сегодняшние переговоры с премьер-министром прошли в деловой и конструктивной атмосфере, детально обсуждены основные вопросы двусторонних отношений", — сказал Путин по итогам переговоров с Абэ.

Большое внимание уделено расширению торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, добавил российский президент.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.