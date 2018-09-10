Эксперт оценил шансы Тарасенко во втором туре выборов главы Приморья

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко не набрал необходимые для победы голоса на губернаторских выборах в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий, у него хорошие шансы победить во втором туре, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

"В Приморье природный фактор сыграл политическую роль. Врио совсем немного недобрал до победы в первом туре. Я думаю, если бы не наводнение, он мог бы и набрать (необходимое количество голосов – ред.), но выборы не знают сослагательного наклонения. Я думаю, что дело частично в этом", — сказала Федорова.

Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в 12 районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. На прошлой неделе в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.

Федорова считает, что у Тарасенко хороший шанс победить во втором туре.

"Я думаю, что врио выиграет второй тур. Процент не буду прогнозировать, но судя по результатам первого тура, шансы у него нормальные", — сказала эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос. Тарасенко после подсчета 100% бюллетеней на выборах главы края получил 46,56% голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования, куда также выйдет кандидат от КПРФ, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко – он набрал 26,63%.