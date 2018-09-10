"Единая Россия" на выборах в Пермском крае получила более 71% мандатов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Единая Россия" в Пермском крае получила более 71% мандатов по итогам выборов, прошедших 9 сентября, это на 20% больше, чем во время выборной кампании в 2013 году, сообщил первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, представляющий в нижней палате парламента Пермский край.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.

"Из выдвинутых и зарегистрированных от регионального отделения партии "Единая Россия" в Пермском крае 1806 кандидатов победу одержали 1327, то есть это более 71% полученных мандатов, такого высокого результата в нашем регионе не было давно. Если сравнивать с подобным выборным циклом 2013 года, то партия власти в Пермском крае показала рост по полученным мандатам более чем на 20%", — заявил РИА Новости Сапко.

Политик объяснил такой результат грамотной работой со стороны губернатора региона Максима Решетникова и регионального отделения партии.

"Я считаю, что это показатель слаженной работы в первую очередь губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова, который смог выстроить грамотно работу внутри региона, в том числе не дав возможности (развиться) каким-то внутренним политическим конфликтам. Но и второй немаловажный фактор: я считаю, что в совершенно в другом формате более эффективно работало региональное отделение партии во главе с исполняющим обязанности секретаря Вячеславом Григорьевым, молодым, перспективным политиком, который лично курировал территории, штабы", — пояснил Сапко.

Комментируя необходимость проведения второго тура голосования в четырех субъектах РФ, депутат Госдумы отметил, что делать соответствующие выводы пока рано, и назвал такую ситуацию "демократическим процессом".

"Я бы не делал каких-то поспешных выводов, вполне демократический процесс происходит, то есть в большинстве регионов глав выбрали, причем важно отметить, что это новая, молодая, перспективная команда. Если где-то и будет второй тур, то это тоже показатель дискуссии. Рано, наверное, сегодня делать выводы, они будут сделаны позднее на местах и внутри партии. Победить должен сильнейший, который предложит правильную и аргументированную программу, сможет ее обосновать перед избирателями", — отметил Сапко.