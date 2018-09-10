Гусев может вступить в должность главы Воронежской области на этой неделе

ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Воронежской области Александр Гусев, победивший на выборах губернатора региона, может вступить в должность до конца этой недели, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии области Сергей Канищев.

По итогам состоявшихся 9 сентября выборов Гусев набрал 72,52% голосов. Явка избирателей составила 44,83%.

По словам Канищева, крайний срок опубликование итогов голосования — 22 сентября. "И после 22 сентября в течение 15 дней избранный губернатор должен вступить в должность. Но, я думаю, что до конца недели мы примем решение, и, насколько я владею информацией, до конца недели, вполне возможно, состоится и вступление губернатора в должность", — сказал он.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На предыдущих выборах губернатора Воронежской области, осенью 2014 года, врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев набрал 88,81% процента голосов (952,271 тысячи человек).