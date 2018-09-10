Песков рассказал, как в Кремле оценивают итоги прошедших выборов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал свою оценку итогам состоявшихся 9 сентября выборов, а делать какие-то анализы во время фактического подведения результатов пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент дал свою оценку сегодня, выступая во Владивостоке. Я не думаю, что я что-то могу добавить сверх этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги прошедших в РФ в воскресенье выборов, с учетом того, что, например, в некоторых регионах предстоит второй тур.
"Это был бы весьма поверхностный анализ", — подчеркнул он.
Ранее в понедельник Путин, завершая президиум госсовета во Владивостоке, поблагодарил россиян за активное участие в выборах и проявление гражданской позиции, и отметил, что серьезных нарушений на выборах не было, а с шероховатостями надо разбираться. Итоги единого дня голосования демонстрируют ресурс доверия населения, а второй тур на выборах в ряде регионов России — это нормальная практика, подчеркнул президент.