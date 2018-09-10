Песков рассказал, как в Кремле оценивают итоги прошедших выборов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал свою оценку итогам состоявшихся 9 сентября выборов, а делать какие-то анализы во время фактического подведения результатов пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В воскресенье прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, второй тур голосования пройдет в Хабаровском и Приморском крае, в Хакасии и Владимирской области.

"Президент дал свою оценку сегодня, выступая во Владивостоке. Я не думаю, что я что-то могу добавить сверх этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают итоги прошедших в РФ в воскресенье выборов, с учетом того, что, например, в некоторых регионах предстоит второй тур.

На уточняющий вопрос о том, сделан ли уже анализ ситуации, Песков отметил: "Анализ, наверное, не может быть сделан в тот же день, когда состоялись выборы, фактически когда подводятся результаты".

"Это был бы весьма поверхностный анализ", — подчеркнул он.

Ранее в понедельник Путин, завершая президиум госсовета во Владивостоке, поблагодарил россиян за активное участие в выборах и проявление гражданской позиции, и отметил, что серьезных нарушений на выборах не было, а с шероховатостями надо разбираться. Итоги единого дня голосования демонстрируют ресурс доверия населения, а второй тур на выборах в ряде регионов России — это нормальная практика, подчеркнул президент.