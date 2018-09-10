В Великом Новгороде на выборах депутатов думы лидирует КПРФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. КПРФ, по предварительным данным, побеждает с показателем 30,57% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте — "Единая Россия" с 24,39% голосов, сообщили РИА Новости в избиркоме Новгородской области.

"КПРФ набирает 30,57% голосов избирателей, "Единая Россия" – 24,39%, "Справедливая Россия" – 17,39%, ЛДПР – 12,49% и "Яблоко" – 11,08%", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, "Единая Россия" потеряла большинство в думе Великого Новгорода. На прошлых выборах 8 сентября 2013 года партия получила 27,56% голосов, КПРФ – 17,27%. В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — 15 депутатов, "Справедливая Россия" — пять, КПРФ – три, "Яблоко" – два, ЛДПР – один депутат, еще три депутата не входили ни в одну из партийных фракций.

Гордума Великого Новгорода шестого созыва формируется по смешанному принципу: 15 депутатов избираются по партийным спискам, еще 15 — по одномандатным округам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали пять партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая России" и "Яблоко", все они будут представлены в новом составе думы, однако большинство мандатов получат представители КПРФ.