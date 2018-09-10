Итоговая явка на выборах губернатора Подмосковья составила 38,59%

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Итоговая явка на выборах губернатора Подмосковье составила 38,59%, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Как ранее сообщалось, нынешний глава региона Андрей Воробьев по итогам обработки 100% протоколов набрал 62,53% голосов.

"Все 100% протоколов со 100% участковых избирательных комиссий введены в систему ГАС "Выборы". Итоговая явка на выборах губернатора Московской области составила 38,59%, в абсолютном измерении, если говорить про измерение количества голосов, избиратели Подмосковья проголосовали более чем по 2,1 миллионам бюллетеней", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, слова которой приводятся в сообщении.