МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" довольна результатами выборов, прошедших в РФ в единый день голосования 9 сентября, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Что касается результатов нашей партии — в целом мы довольны. Из 16 в 15 (регионах) мы легко преодолели проходной барьер. В 12 регионах, где были выборы в городскую думу, тоже везде мы выступили успешно. Конечно, не могу не отметить успех нашего кандидата в губернаторы, члена президиума ЦС партии Александра Буркова в Омской области, на треть увеличилась явка в этом регионе", — сказал Миронов в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной итогам единого дня голосования.

Говоря о конкретных результатах, он подчеркнул, что в некоторых регионах представители партии впервые войдут в состав заксобраний. "А это именно республика Башкортостан, республика Калмыкия и в Кемеровской области. У нас вообще в новейшей истории и пока 12 лет нашей партии — у нас там никогда не было депутатов… Еще в четырех регионах присутствие наших депутатов, где после последних выборов у нас не было депутатов, — это республика Хакасия, это Ивановская область, это Иркутская область и Ненецкая автономная область", — сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что лучшие результаты партия показала на выборах в заксобрание республики Саха-Якутия. "Мы там набрали 16,25%, в Архангельском городском собрании — 14,94%, в Ярославскую областную думу — 10,26% и в законодательное собрание Владимирской области — 10,07%", — пояснил он.