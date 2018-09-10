Кандидат от "Единой России" победил на довыборах в ГД от Тверской области

Итоги единого дня голосования в 2018 году (418)

ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Сергей Веремеенко победил на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу №180 в Тверской области, сообщает в понедельник правительство региона.

По информации облправительства, к настоящему времени обработано 100% протоколов.

"По уточненным данным на 12 часов дня, результат Веремеенко составил 36,21% от общего числа голосов избирателей. Ближайший соперник Веремеенко – кандидат от КПРФ Вадим Соловьев набрал 20,82%", — говорится в сообщении.

Остальные кандидаты не смогли преодолеть 15%: Леонид Булатов (ЛДПР) получил 12,03%, Сергей Юровский ("Справедливая Россия") — 10,36%, Александр Гришин (Партия пенсионеров) — 8,90% и Илья Клейменов ("Коммунисты России") – 7,13%.

Явка избирателей на парламентских выборах составила 24,33%.

Как отмечают областные власти, в связи с избранием Веремеенко депутатом Госдумы РФ станет вакантным место, которое он занимал в законодательном собрании Тверской области. Новый депутат областного парламента определится, скорее всего, в единый день голосования 10 сентября 2019 года.