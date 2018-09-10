Миронов прокомментировал ситуацию с переносом единого дня голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает перенести единый день голосования на второе воскресенье октября, так как это повысит явку и легитимность выборов, соответствующая инициатива партии готова и осенью будет внесена в Госдуму.

"Надо обязательно переносить, и у нас законодательная инициатива лежит. В очередной раз, осенью, мы ее снова будет выдвигать — второе воскресенье октября, хотя бы октября. Потому что полностью уже во второе воскресенье октября — все дачники закончились, вся картошка выкопана и все из отпусков вернулись. Второе воскресенье сентября — очень много людей на дачах и в отпусках. Поэтому, конечно, надо переносить на более поздний срок", — заявил Миронов в понедельник на пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего 9 сентября единого дня голосования.

Как отметил Миронов, к этой идее позитивно отнеслась глава ЦИК Элла Памфилова, которая, по его словам, "сама видит все недостатки с точки зрения явки".

В минувшее воскресенье прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.