Миронов прокомментировал ситуацию с переносом единого дня голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает перенести единый день голосования на второе воскресенье октября, так как это повысит явку и легитимность выборов, соответствующая инициатива партии готова и осенью будет внесена в Госдуму.
Как отметил Миронов, к этой идее позитивно отнеслась глава ЦИК Элла Памфилова, которая, по его словам, "сама видит все недостатки с точки зрения явки".
В минувшее воскресенье прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.