Ким Чен Ын положительно оценил послание Путина

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с посланием президента РФ Владимира Путина, отозвался о нем положительно, в ответ сообщил, что рассчитывает на усилия России, направленные на ослабление американских санкций против КНДР, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что ее общение с главой Северной Кореи было неоднократным.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в послании Ким Чен Ыну Путин изложил свою позицию по корейскому урегулированию.

"Он пробежался (по посланию президента РФ — ред.) после того, как я ему передала. Потом он прочитал, я имела возможность с ним общаться еще несколько раз на ходу, он сказал: послание прекрасное", — сказала Матвиенко журналистам по возвращении в Москву.

Она сообщила, что лидер КНДР передал российскому коллеге устное послание. "Он на словах сказал, просил передать Владимиру Владимировичу самые добрые пожелания, что он высоко ценит его работу, работу России по поддержке Северной Кореи, намерение расширять наше сотрудничество, естественно, в тех рамках и условиях, в которых мы находимся — санкции ООН", — сказала Матвиенко.

По ее словам, Ким Чен Ын сказал, что рассчитывает на усилия России для ослабления санкций в отношении КНДР. "Сказал, что видит, что роль России на мировой арене растет, и Россия снова стала влиятельным государством, он очень рассчитывает, что Россия будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи в связи с теми шагами, которые они уже делают в рамках взятых на себя обязательств после переговоров в Сингапуре (между лидерами КНДР и США — ред.)",- сказала она.