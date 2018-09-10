В Ульяновской области на одном из участков отменили итоги голосования

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Итоги голосования на одном из участков в Карсунском районе Ульяновской области отменили из-за возможной попытки вброса, еще на одном участке в Майнском районе причиной отмены стала техническая ошибка, сообщила в понедельник РИА Новости представитель избиркома региона.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отмене результатов голосования на выборах 9 сентября на двух избирательных участках в Ульяновской области и двух участках в Московской области, а также на одном участке в Бурятии и одном — во Владимирской области.

"На двух участках в Карсунском и Майнском районах итоги голосования признаны недействительными. В Карсунском — из-за попытки вброса. В Майнском произошла техническая ошибка: избирателю выдали два бюллетеня по областному округу. Но из-за этой формальности пришлось отменить итоги на данном участке", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в случае, который произошел в Карсунском районе, в настоящее время разбираются правоохранительные органы.

В единый день голосования 9 сентября в Ульяновской области прошли выборы депутатов заксобрания региона. После обработки 99,9% протоколов лидирует КПРФ – 36,24% голосов, "Единая Россия" набрала 33,96%, ЛДПР – 13,51%, "Коммунисты России" — 5,83%. Еще пять партий не прошли пятипроцентный барьер.

Как уточнила представитель избиркома региона, задержка в обработке протоколов связана с инцидентом, который произошел в Карсунском районе.