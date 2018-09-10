Парламентскую льготу на следующих довыборах в Госдуму получат 13 партий

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Выдвигать своих кандидатов на следующие дополнительные выборы депутатов Госдумы, которые в 2019 году состоятся уже как минимум в одном одномандатном округе, без сбора подписей смогут 13 партий, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

В беседе с журналистами в понедельник он напомнил, что ранее 14 партий имели так называемую парламентскую льготу, то есть могли выдвигать своих кандидатов на думских выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам без сбора подписей. В ходе прошедшего 9 сентября единого дня голосования четырем из этих партий требовалось подтвердить свою льготу, получив фракцию в законодательном собрании хотя бы одного региона. Три из них — ПАРНАС, "Гражданская сила" и "Гражданская платформа" — по итогам прошедших выборов льготу утратили. Список ПАРНАС был снят с выборов в Ярославской области по суду, "Гражданская сила" не выдвигала своих кандидатов, а "Гражданская платформа", которая участвовала в выборах заксобраний двух регионов, не смогла провести кандидатов ни в один из этих региональных парламентов.

"Но Партия пенсионеров получила (фракцию) и Коммунистическая партия социальной справедливости во Владимирской области получила… Поэтому на дополнительных выборах депутатов Госдумы в 2019 году 13 партий могут участвовать в выборах без сбора подписей", — сообщил Шевченко.

Он отметил, что уже на сегодняшний день есть один вакантный депутатский мандат — по Новгородскому округу, соответственно, довыборы там точно состоятся в единый день голосования в следующем году.

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