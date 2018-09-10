Врио губернатора Самарской области анонсировал изменения в правительстве

САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Команда правительства Самарской области будет обновлена, изменения коснутся и структуры правительства, сообщил в понедельник Дмитрий Азаров, победивший на выборах главы региона.

Действующий врио губернатора Самарской области Азаров после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы региона, за него проголосовали 72,63% избирателей.

"Совершенно очевидно, обновление команды регионального правительства произойдет. Я дал шанс каждому, кто работает в правительстве региона, себя проявить, перестроиться, потому что не все методы, которые работали в предыдущий период, могут результативно, успешно работать сегодня в быстро меняющемся мире… У многих коллег, которых я на самом деле в основном знаю давно, это получилось. Но у кого-то это получилось менее успешно, и, конечно, обновление правительства будет", — цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

Он добавил, что планируется не только обновление команды правительства Самарской области, но и изменения в его структуре.

Заседание избиркома Самарской области, на котором будут утверждены итоги голосования, запланировано на 12 сентября. Дата церемонии инаугурации главы региона пока не назначена.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.