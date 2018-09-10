Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, заявил Путин

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, в том числе по линии военных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств. Развиваются отношения в сфере гуманитарных отношений. Мы запустили беспрецедентно крупные мероприятия — перекрестные годы России в Японии и Японии в России", — сказал Путин.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.