Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, в том числе по линии военных ведомств, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств. Развиваются отношения в сфере гуманитарных отношений. Мы запустили беспрецедентно крупные мероприятия — перекрестные годы России в Японии и Японии в России", — сказал Путин.
Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.