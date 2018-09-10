Памфилова поблагодарила Хабаровского губернатора за корректность

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за отсутствие административного давления в ходе выборов главы региона, где Шпорт и его конкурент от ЛДПР Сергей Фургал набрали практически одинаковое количество голосов и намерены продолжить борьбу во втором туре. По мнению главы ЦИК, "это дорогого стоит".

"Я хотела бы отметить, что в отличие от некоторых — подчеркну: некоторых регионов, где довольно сложно было избирательным комиссиям работать, надо отдать должное в Хабаровском крае. Я бы хотела поблагодарить Вячеслава Ивановича Шпорта — действующего губернатора — за то, что (все было) абсолютно корректно. Ни одного замечания, даже в мелочах: мы не отметили никакого злоупотребления ни в каком виде, административного ресурса. Это дорогого стоит, это очень важно, это вызывает уважение", — сказала Памфилова на заседании в ЦИК.

В Хабаровском крае в единый день голосования, 9 сентября, прошли выборы губернатора. Глава региона единоросс Вячеслав Шпорт проигрывает 0,21% своему конкуренту, депутату Госдумы Сергею Фургалу, выдвинутому ЛДПР. Оба кандидата намерены бороться за этот пост во втором туре, который может пройти 23 сентября.

По результатам обработки 100% бюллетеней, Сергей Фургал набрал 35,81%, на втором месте Вячеслав Шпорт, у него – 35,62%. Анастасия Саламаха от КПРФ на третьем месте — 15,74%, Игорь Глухов от "Справедливой России" – 5,49%, и замыкает пятерку Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,81%.

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