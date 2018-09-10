Памфилова прокомментировала итоги выборов мэра Якутска

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сюрпризами единого дня голосования 9 сентября глава ЦИК Росси Элла Памфилова назвала победу на выборах мэра Якутска женщины — кандидата от партии "Возрождение России", а также предстоящие вторые туры на выборах глав нескольких регионов.

"Несмотря на весь скепсис, мы реально увидели конкурентную и довольно — в некоторых случаях — непредсказуемую борьбу… И для экспертов они (результаты) оказались в определенном образе сюрпризом. Например, в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от "Партии возрождения России" Авксентьева Сардана Владимировна. Сюрприз? Сюрприз", — сказала Памфилова в понедельник, подводя итоги выборов.

Уже известно, что в ряде субъектов РФ на выборах высших должностных лиц будет второй тур голосования, продолжила она. В частности, второй тур вскоре предстоит на выборах в Хабаровском и Приморском краях, республике Хакасия и Владимирской области.

Выборы мэра Якутска с 39,98% голосов выиграла кандидат от партии "Возрождение России" Сардана Авксентьева, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова.