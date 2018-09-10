Партия пенсионеров воспользуется льготой на выборах в Госдуму в 2021 году

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ("Партия пенсионеров") довольна результатом на выборах в Забайкальском крае и воспользуется полученной преференцией идти на выборы в Госдуму без сбора подписей, сообщил РИА Новости заместитель председателя центрального совета партии Андрей Широков в пятницу.

Партия пенсионеров России по итогам выборов в Забайкальском крае прошла в законодательное собрание, что по закону дает ей право участия в думских выборах без сбора подписей. "Единая Россия" после обработки 99% протоколов лидирует на выборах в законодательное собрание Забайкальского края, набрав более 28% голосов, при этом отрыв от КПРФ и ЛДПР составляет около 4%, у "Партии пенсионеров России" — 6,05%.

"Мы парламентскую льготу для выборов в Госдуму 2021 года уже до этого получили, а сегодня, мы скажем так, повышаем свою квалификацию, то есть просто усиливаем наши позиции в России. Понятно, что и дополнительно Смоленск, дополнительно другие результаты, которые мы имеем и на муниципальном уровне, и по результатам во Владимирской области, где мы получили право дальше продолжать выдвигаться без сбора подписей — это все укрепляет партию в дальнейшем заходе в публичную исполнительную власть России в интересах людей старшего поколения", — сказал Широков в понедельник.

Он отметил, что цель партии достигнута. "Мы, конечно, не взяли мандат, но мы защитили интересы партии в плане дальнейшего продвижения вперед на муниципальном уровне и сейчас будем принимать решение, какую сторону нам поддержать во втором туре губернаторских выборов. В 2021 году мы собираемся на выборы в Госдуму, мы к этому и идем, мы выстраиваем систему", — заявил зампредседателя центрального совета партии.

Выборы в краевой парламент состоялись в единый день голосования 9 сентября. Депутатов избирают сроком на пять лет. На 50 мест в краевом парламенте 25 распределяют по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. По данным избиркома, явка на голосовании составила 22,02%. На выборах в краевой парламент в 2013 году явка превысила 32%.

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