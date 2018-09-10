Визит Ким Чен Ына в Россию пока не прорабатывается, заявил Ушаков

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не прорабатывается, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, пока нет проработки", — сказал он, отвечая на вопрос, прорабатывается ли визит Ким Чен Ына в Россию до конца года.

В понедельник утром находящаяся с визитом в Пхеньяне спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что глава КНДР намерен откликнуться на приглашение президента РФ и в ближайшее время готов приехать в Россию с визитом. По мнению Матвиенко, которая провела 8 сентября встречу с Ким Чен Ыном, такой визит может состояться до конца года.